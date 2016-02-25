انتهاء استعدادات مدارس شمال سيناء لزيارة الهيئة القومية لجودة التعليم

انتهت 9 مدارس بشمال سيناء من استعداداتها لزيارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم المقررة فى 3 مارس المقبل وهى المدارس التى أعدت للحصول على اعتماد الجودة هذا العام بشمال سيناء.

وقال الدكتور عبد الكريم الشاعر مدير إدارة الجودة بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، إن المدارس فى إدارة العريش هى مدرسة الشهيد أحمد عبد العزيز الابتدائية، وأحمد عربى الابتدائية، وعايش الأسمر الابتدائية، ومصطفى كامل الابتدائية، وبنك سيناء رياض أطفال، وأحمد صفوت رياض أطفال، والشهيدة نهال الصناعية بنات، وفى إدارة بئر العبد مدرسة محمد متولى الشعراوى الابتدائية، ومدرسة سالم اليمانى رياض أطفال.

وأضاف "الشاعر" أن كافة المدراس جاهزة للزيارت المرتقبة، وقام فريق عمل إدارة الجودة بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء بزيارت لهذه المدارس، للوقوف على استعدادتها، و تضمنت زيارة المراجعة الخارجية مدتها "يوم واحد" لمدارس رياض الأطفال وثلاثة أيام للمدارس الابتدائية والثانوية، وخلالها قدمت اقتراحات بعقد زيارات لتبادل الخبرات بين المدارس لتحقيق المنفعة المشتركة للمحافظة، وأكد الحضور أن العمل فى الجودة من الأعمال الوطنية التى تؤدى إلى تحسين الأداء التعليمى بمدارسنا، ومن خلالها يتم تحسين مستوى المتعلمين أكاديميًا وسلوكيًا، وتعاهد الجميع فى اللقاءات بذل أقصى مجهود فى الوصول لأفضل أداء والحصول على الاعتماد لجميع المدارس المتقدمة بشمال سيناء.