أخبار عاجلة

مراسلة صحيفة التايمز البريطانية || أبطال اليوم هم رجال وسيدات الشرطة الذين منعوا الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالأسكندرية. -
تغطية خاصة - النائب العام يتفقد موقع التفجير الذي وقع بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم -
شهادات مروعة عن حادثة تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة الحلوى في مصر -
أودينيزي يهزم جنوي في الكالتشيو.. وكالياري يخسر من تورينو -
كروتوني يفوز على الإنتر في الكالتشيو -
سباليتي يشيد بأداء صلاح ودجيكو مع الذئاب: «يمكننا الفوز بالدوري» -
استشهاد النقيب أسماء إثر إصابتها في تفجير كنيسة الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

انتهاء استعدادات مدارس شمال سيناء لزيارة الهيئة القومية لجودة التعليم

Google+ Print
انتهاء استعدادات مدارس شمال سيناء لزيارة الهيئة القومية لجودة التعليم انتهاء استعدادات مدارس شمال سيناء لزيارة الهيئة القومية لجودة التعليم
انتهت 9 مدارس بشمال سيناء من استعداداتها لزيارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم المقررة فى 3 مارس المقبل وهى المدارس التى أعدت للحصول على اعتماد الجودة هذا العام بشمال سيناء.

وقال الدكتور عبد الكريم الشاعر مدير إدارة الجودة بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، إن المدارس فى إدارة العريش هى مدرسة الشهيد أحمد عبد العزيز الابتدائية، وأحمد عربى الابتدائية، وعايش الأسمر الابتدائية، ومصطفى كامل الابتدائية، وبنك سيناء رياض أطفال، وأحمد صفوت رياض أطفال، والشهيدة نهال الصناعية بنات، وفى إدارة بئر العبد مدرسة محمد متولى الشعراوى الابتدائية، ومدرسة سالم اليمانى رياض أطفال.

وأضاف "الشاعر" أن كافة المدراس جاهزة للزيارت المرتقبة، وقام فريق عمل إدارة الجودة بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء بزيارت لهذه المدارس، للوقوف على استعدادتها، و تضمنت زيارة المراجعة الخارجية مدتها "يوم واحد" لمدارس رياض الأطفال وثلاثة أيام للمدارس الابتدائية والثانوية، وخلالها قدمت اقتراحات بعقد زيارات لتبادل الخبرات بين المدارس لتحقيق المنفعة المشتركة للمحافظة، وأكد الحضور أن العمل فى الجودة من الأعمال الوطنية التى تؤدى إلى تحسين الأداء التعليمى بمدارسنا، ومن خلالها يتم تحسين مستوى المتعلمين أكاديميًا وسلوكيًا، وتعاهد الجميع فى اللقاءات بذل أقصى مجهود فى الوصول لأفضل أداء والحصول على الاعتماد لجميع المدارس المتقدمة بشمال سيناء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365