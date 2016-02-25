انتخابات الفيفا – كل ما تريد معرفته عن المرشحين

خلال يوم الجمعة ستجرى انتخابات لاختيار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويتنافس 5 مرشحين على المنصب أحدهم سيكون خليفة جوزيف بلاتر رئيس الفيفا السابق منذ عام 1998.

وقبيل الاقتراع يجب أن نعرف أن هناك 209 دولة ستصوت لاختيار رئيس الاتحاد القادم والفائز هو من يحصل على ثلثي مجموع الأصوات، وفي حالة حصول مرشح على 139 صوت فستعقد جولة تصويت ثانية من أجل تحديد الفائز.

ويستعرض معكم FilGoal.com عبر التقرير التالي كل ما يخص الانتخابات المقبلة والمرشحين الخمسة.

كيفية تقسيم الأصوات؟

تقسم الأصوات كالتالي: يمتلك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 54 صوتا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم 53، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم 46، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى "كونكاكاف" 35 صوتا، واتحاد أوقيانوسيا 11 صوتا، واتحاد أمريكا الجنوبية "كونيمبول" 10 أصوات.

من هم المرشحين؟

جياني إنفانتينو

يعمل كسكرتير عام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ويعد اليد اليمنى لميشيل بلاتيني الرئيس السابق لليويفا، ويبلغ من العمر 45 عاما وهو سويسري الجنسية وتقدم بطلب بجعل منتخبات كأس العالم 40 منتخبا.

دخل إنفانتينو انتخابات الفيفا عقب صدور قرار بإيقاف بلاتيني لمدة 8 أعوام - تم تخفيفها فيما بعد إلى 6 - من ممارسة أي نشاط يخص كرة القدم.

جنى إنفانتينو شهرته من خلال قدرته الدبلوماسية في حل مشاكل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لكن طالته الانتقادات بسبب طريقة تعامل اليويفا مع فضائح التلاعب بالمباريات في دولتي تركيا واليونان.

وأعلنت معظم دول الاتحاد الأوروبي علنا دعمها له وساعده في ذلك عمله كسكرتير لليويفا لمدة تقترب من الـ10 أعوام إضافة لدعم من دول الكونكاكاف وبعض دول أمريكا الجنوبية.

الأمير علي بن الحسين

الأمير الأردني صاحب الـ40 عاما عمل سابقا كنائب لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وكان مرشحا لرئاسة الفيفا خلال العام الماضي ضد بلاتر.

تعتمد حملته الانتخابية على نشر تقرير مايكل جارسيا المحقق الأمريكي والذي يخص تحقيقات داخلية بشأن منح تنظيم كأسي العالم 2018 و2022 إلى روسيا وقطر على الترتيب، والشعار الدائم لحملة الأمير هو الشفافية.

هو أحد متصدري السباق الرئاسي للفيفا ويعد المنافس الأول لجياني إنفانتينو وشعبيته كما أنه دائما ينادي بإعادة هيكلة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة

البحريني صاحب الـ50 عاما نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أوفر المرشحين حظا للمنافسة على المقعد ضد إنفانتينو والأمير علي.

وينادي الشيخ سلمان بجعل منصب رئيس الفيفا غير تنفيذي وهو أكثر المرشحين خبرة وكانت عدد من التقارير قد رشحته لخلافة بلاتر بعدما تم منع بلاتيني من ممارسة أي نشاط يخص كرة القدم.

وجهت إليه بعض الانتقادات بسبب انتهاك حقوق الإنسان في دولته البحرين لكنه يحظى بدعم كبير في إفريقيا حتى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن دعمه للشيخ في وقت سابق خلال الشهر الجاري.

وسارع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإعلان دعمه للشيخ سلمان خلال الانتخابات مما يعني أنه قد يصل للمراحل النهائية.

جيروم شامباني

صاحب الـ57 فرنسي الجنسية وكان الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم وهدف حملته هو زيادة عدد الاتحادات أعضاء الفيفا.

وحاول شامباني الدخول في سباق الرئاسة العام الماضي لكنه فشل في الحصول على دعم كاف للدخول بقوة في السباق لينسحب في 2 فبراير عام 2015 من السباق.

وقضى شامباني 11 عاما في الفيفا لكنه أجبر على تركها في عام 2010 وحاول العودة إلى الكيان الحاكم لكرة القدم لكن لم يتمكن.

عمل كمستشار كروي وتمكن من مساعدة كوسوفو من الانضمام إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم والعلاقات متوترة بينه وبين ميشيل بلاتيني.

لا يحظى بالدعم الكافي خلال الاقتراع المقبل حتى أن اتحاد فرنسا لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق من خلال نويل لو جرايت عن دعمه لإنفانتينو.

توكيو سيكسويل

الجنوب إفريقي صاحب الـ62 عاما عمل في وقت سابق في اللجنة التنظيمية لكأس العالم 2010 وهو من ضمن قوة الفيفا لمناهضة العنصرية.

ترتكز حملته على رغبته في وضع إعلانات رعاية على قمصان المنتخبات الوطنية.

وكان سيكسويل أحد المحبوسين على جزيرة روبن برفقة نيلسون مانديلا قبل أن ينضم إلى الحكومة في جنوب أفريقيا.

وهو ملياردير له تاريخ في تجارة البترول والتنقيب عن الماس وساعد في حملة جنوب أفريقيا للحصول على فرصة تنظيم بطولة كأس العالم 2010 وتلك الحملة خاضعة حاليا للتحقيقات الجنائية بشبهة الفساد.

اتهم بتلقيه عدة رشاوى تقدر بمئات الملايين بخصوص التعدين لكنه نفاها جملة وتفصيلا بالإضافة إلى أن حملته لم تنجح في جلب دعم كاف له حتى الآن.

من سيفوز بالانتخابات؟

حسب عدد من التقارير فإن التوقعات ترجح كفة الثلاثي جياني إنفانتينو والشيخ سلمان والأمير علي، للوصول للمرحلة النهائية مع ترجيح كفة السويسري والبحريني على الأردني.