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جولة مفاجأة لمحافظ الدقهلية بحى شرق المنصورة

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جولة مفاجأة لمحافظ الدقهلية بحى شرق المنصورة جولة مفاجأة لمحافظ الدقهلية بحى شرق المنصورة
قام المحاسب حسام الدين إمام، محافظة الدقهلية، بجولة مفاجئة تفقد خلالها منفذ بيع السلع الغذائية، بشارع قناة السويس، والتقى بالمواطنين، واستمع لبعض شكاويهم، حول مستوى الأسعار، وشدد على متابعة سلامة السلع المعروضة، كما استمع إلى مطالب المواطنين بخصوص بعض الشكاوى، الخاصة بالمحافظة، ولبى طلب إحدى السيدات بمقابلته بالديوان العام.

توقف المحافظ خلال الجولة، على ترعة المنصورية فى المسافة ما بين كوبرى جديلة وعزبة الصفيح، واستدعى على الفور رئيس حى شرق المنصورة، بعدما لاحظ وجود مخلفات هدم المنازل وبعض القمامة، وتم استدعاء اللوادر والمقطورات، وأدوات رفع القمامة، ووجه رئيس حى شرق المنصورة، بضرورة الحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة وخاصة المداخل الرئيسة.

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