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أسامة عرابي: أتمنى المساهمة في عودة البطولات للأهلي

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أسامة عرابي: أتمنى المساهمة في عودة البطولات للأهلي أسامة عرابي: أتمنى المساهمة في عودة البطولات للأهلي

أعرب أسامة عرابي المدرب العام الجديد للأهلي عن سعادته لاختياره ضم الطاقم الفني الجديد للفريق الذي سيقوده الهولندي مارتن يول.

وأعلن الأهلي الجهاز المعاون ليول الذي سيتولى مهمة الفريق خلفا لعبد العزيز عبد الشافي الذي يقود الأهلي حاليا بعد رحيل البرتغالي جوزيه بيسيرو.

وقال عرابي للصحفيين:"أتمنى العودة للانتصارات والبطولات وأن نحقق لقب الدوري المصري الممتاز".

وقاد عرابي فريق الإنتاج الحربي موسم 2010-2011 وعمل كمساعد من قبل في الأهلي مع البرتغالي مانويل جوزيه.

ويتصدر الأهلي حاليا مسابقة الدوري المصري الممتاز بفارق 3 نقاط عن غريمه اللدود الزمالك الذي توج باللقب الموسم الماضي.

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