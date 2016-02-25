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قائد عسكرى ليبى ينفى أنباء حول وجود قوات فرنسية ببنغازى

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قائد عسكرى ليبى ينفى أنباء حول وجود قوات فرنسية ببنغازى قائد عسكرى ليبى ينفى أنباء حول وجود قوات فرنسية ببنغازى

نفى آمر القوات الخاصة الليبية "الصاعقة" العقيد ونيس بوخمادة، الأنباء المتداولة حول تواجد قوات فرنسية فى بنغازى بليبيا.

وأكد بوخمادة- فى تصريحات أوردها موقع "قناة ليبيا الرسمى" الخميس، أن أبناء القوات المسلحة الليبية وشباب المناطق المساندين لهم هم من يقاتلون على الأرض، نافيا ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" حول وجود قوات فرنسية ببنغازى تدير المعارك التى يخوضها الجيش ضد الجماعات الإرهابية.

يأتى هذا فى الوقت الذى تحدثت فيه وسائل إعلام محلية عن تواجد قوات فرنسية فى بنغازى وأنها هى من تدير المعارك التى يخوضها "الجيش" ضد الجماعات الإرهابية.

من جهتها فندت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبى، ما تناولته وسائل الإعلام حول وجود قوات أجنبية تقاتل على الأرض الليبية سواء كانت أمريكية أو فرنسية.

وأوضحت اللجنة، فى بيان لها اليوم، أن من يقاتل على الأرض الليبية هم أبناء الشعب الليبى المتمثل فى الجيش الوطنى.

وكان قائد القوات الخاصة الليبية قد نفى فى وقت سابق ما تم تداوله حول وجود قوات فرنسية ببنغازى تشارك مع قوات الجيش الليبى فى القتال ببنغازى.

ويأتى هذا فى الوقت الذى تحدثت فيه وسائل إعلام محلية عن تواجد قوات فرنسية فى بنغازى وأنها هى من تدير المعارك التى يخوضها الجيش ضد الجماعات الإرهابية.

كما شنت قوات الجيش الليبى الخميس، هجوما على منطقة "قنفودة" بمدينة بنغازى لدحر الجماعات الإرهابية فيها. وكانت قوات الجيش الليبى قد تمكنت خلال اليومين الماضيين من السيطرة على منطقة الليثى ببنغازى.

وقال مصدر عسكرى الخميس "إن الهجوم تشارك فيه الكتائب 203 و309 و240 مشاة سلوق وسرية شهداء بومريم بقيادة العميد سيد على عمر".
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