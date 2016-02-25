مستشارة الأسد: الانتخابات البرلمانية إجراء دستورى لا علاقة لها بالهدنة

قالت بثينة شعبان مستشارة رئيس سوريا بشار الأسد أن تحديد موعد الانتخابات لا علاقة له بموافقة دمشق على الهدنة.

وقالت بثينة ـ فى مقابلة خاصة مع قناة (روسيا اليوم) الفضائية بثت الخميس، أن تحديد 13 أبريل المقبل موعدا للانتخابات البرلمانية يعد إجراء دستوريا، موضحة أن الدستور السورى يقتضى أن تجرى الانتخابات البرلمانية قبل نهاية شهر مايو القادم. وشددت مستشارة الأسد على أنه "لا علاقة لهذا الموعد بالموافقة السورية على الاتفاق الروسى الأمريكى".

وفيما يخص الهدنة، أوضحت بثينه أن "سوريا وافقت على الاتفاق، ومستعدة للعمل من أجل تنفيذه والاستمرار فى محاربة الإرهاب"، لافتا إلى أن "روسيا تريد تنفيذ الاتفاق لأنها فعلا تحارب الإرهاب مع الجيش السورى، والذى بدأت نتائجه واضحة حيث تم توجيه ضربة قاسمة له".

واعتبرت أن "المشكلة فى تطبيق الاتفاق تكمن فى النية الأمريكية، خصوصا وأن وزير الخارجية الأمريكية جون كيرى تحدث أمس عن الخطة (ب)، ما يدعو للشك من موقفهم".

وأضافت أن "هناك دولا ترعى الإرهاب فى سوريا"، مطالبة بوضع "حد لهذه الدول التى تمول وتسلح وتساعد الإرهابيين، وأن يكون موقف الولايات المتحدة واضحا من هذه الأطراف".

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