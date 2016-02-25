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الخارجية الروسية: موسكو لا تدعم الأسد إنما تشاطره هدف القضاء على الإرهاب

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الخارجية الروسية: موسكو لا تدعم الأسد إنما تشاطره هدف القضاء على الإرهاب الخارجية الروسية: موسكو لا تدعم الأسد إنما تشاطره هدف القضاء على الإرهاب

أكدت ماريا زاخاروفا الناطقة باسم وزارة الخارجية بروسيا أن بلادها لا تدعم نظام الرئيس السورى بشار الأسد، لكنها تشاطر دمشق هدف محاربة الإرهاب.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، عن زاخاروفا لوسائل إعلام روسية قولها: " إننا لا ندعم نظام الأسد، لكننا ندعمه فى الحرب ضد الإرهاب، مثلما ندعم المعارضة والأكراد الذين يحاربون ضد داعش".

وأوضحت: "إننا نقول أنه لا يجوز توريد الأسلحة للتشكيلات المسلحة غير الشرعية وأن ذلك يعد التفافا على دمشق، ومن غير الصائب العمل على تغيير النظام من الخارج. ولقد بذلنا اقصى الجهود لكى نحول دون توجيه ضربة أمريكية إلى دمشق. لكن فيما يخص المواجهة بين دمشق والمعارضة، فنحن لم نقف إلى جانب أى من الأطراف، بل كنا ندافع عن سيادة سوريا والقانون الدولى".

ولفت إلى أن المحاولات الخارجية لإسقاط النظام أو الاحتفاظ به، "طريق لا تؤدى إلى شيء"، مضيفة أن أى كيان اصطناعى لا يمكن أن يصمد طويلا، وأردفت: "يعد ذلك طريقا هداما، ولقد رأينا العديد الأمثلة على ذلك".

وأكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية تمسك روسيا الكامل بالاتفاقات الخاصة بمضمون ومراحل عملية التسوية السياسية للأزمة السورية، بمراعاة قرارات مجموعة دعم سوريا والقرار الدولى رقم 2254.

وأضافت أن الانتخابات فى سوريا يجب أن تجرى على أساس اتفاقات بين السورية والمعارضة وبعد تبنى دستور جديد للبلاد.
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مصر 365

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