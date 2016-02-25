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«دوغ» يتوقع هبوط «أستون فيلا» من الدوري الإنجليزي الممتاز

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«دوغ» يتوقع هبوط «أستون فيلا» من الدوري الإنجليزي الممتاز «دوغ» يتوقع هبوط «أستون فيلا» من الدوري الإنجليزي الممتاز

رئيس نادي أستون فيلا السابق دوغ إيليس

توقع المالك السابق لنادي «أستون فيلا» دوغ إيليس هبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة الكرة مع نهاية الموسم الحالي، مشيرا إلى النتائج الهزيلة التي حققها اللاعبون.
> وفي حديث مع «سكاي سبورت»، الخميس، ألقى دوغ إيليس باللوم على كافة أفراد النادي من مجلس الإدارة مرورا بالجهاز الفني وصولا إلى المدربين واللاعبين، بحسب «sky news».

واشتهر إيليس خلال فترة وجوده في النادي باسم «دوغ القاتل» لإقالته العديد من المدربين. وباع دوغ النادي إلى راندي ليرنر قبل عشر سنوات.

وأوضح:” في النهاية يتحمل اللاعبون المسؤولية، وللأسف لم يقدموا العروض المنتظرة هذا الموسم”.

وأضاف: “بالتأكيد سيهبط أستون فيلا إلى الدرجة الثانية العام المقبل”.

وحقق النادي الإنجليزي نتائج هزيلة، فقد فاز في 3 مباريات من أصل 26 خاضها هذا الموسم.

ويقبع أستون فيلا في المركز الأخير في الدوري، متأخرا بفارق ثماني نقاط عن منطقة الأمان قبل 12 مباراة من نهاية الدوري.

وهبط النادي من دوري الأضواء في 1988، لكنه عاد سريعا في الموسم التالي وبقي حتى الموسم الحالي، وأحرز أيضا لقبين لكأس رابطة الأندية الإنجليزية في عامي 1994 و1996.

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