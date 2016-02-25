أخبار عاجلة

مراسلة صحيفة التايمز البريطانية || أبطال اليوم هم رجال وسيدات الشرطة الذين منعوا الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالأسكندرية. -
تغطية خاصة - النائب العام يتفقد موقع التفجير الذي وقع بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم -
شهادات مروعة عن حادثة تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة الحلوى في مصر -
أودينيزي يهزم جنوي في الكالتشيو.. وكالياري يخسر من تورينو -
كروتوني يفوز على الإنتر في الكالتشيو -
سباليتي يشيد بأداء صلاح ودجيكو مع الذئاب: «يمكننا الفوز بالدوري» -
استشهاد النقيب أسماء إثر إصابتها في تفجير كنيسة الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

صور|محافظ المنيا يفتتح المؤتمر الدولي للطب الشرعي والسموم الإكلينيكية

Google+ Print
صور|محافظ المنيا يفتتح المؤتمر الدولي للطب الشرعي والسموم الإكلينيكية صور|محافظ المنيا يفتتح المؤتمر الدولي للطب الشرعي والسموم الإكلينيكية

جانب من المؤتمر

افتتح اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، المؤتمر الدولي الثاني للطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، الذي ينظمه قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية لكلية الطب بجامعة المنيا.

وحضر المؤتمر الدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، والدكتور حسني عبد الغني القائم بأعمال عميد كلية الطب، والدكتور يحي شاكر نقيب الأطباء، والدكتور محمد عبد العظيم رئيس المؤتمر، ورئيس قسم الطب الشرعي، وعدد من الأطباء والباحثين من داخل وخارج .

ويستمر المؤتمر على مدى يومين بالتعاون مع اتحاد الأطباء الشرعيين العرب ومجلة التحليل الجنائي والطب الشرعي والسموم الهندية ونقابة الأطباء فرع المنيا.

وأكد المحافظ أن العلم هو الأساس في كل المجالات وهناك اهتمام كبير من قبل الدولة بالعلم والعلماء، ويظهر ذلك في تخصيص اعتمادات مالية كبيرة لدعم العملية التعليمية للمساهمة في رقي الدولة.

كما أشار إلى أهمية قسم الطب الشرعي، مؤكدا صار الأداة العلمية التي تساعد في اكتشاف الجريمة، وأوضح أنه علم متعدد الجوانب ويصب في النهاية في إطار تحقيق العدالة من خلال الاعتماد على العلم والوصول للحقيقة بأدلة يقينية.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة كل ما هو جديد في مجال الطب الشرعي وعلاج حالات التسمم والإدمان والسموم البيئية والباثولوجيا الطبية الشرعية، وربط ذلك بمشكلات المجتمع؛ للوصول إلى حلول مقبولة وعملية لهذه المشكلات.

كما يناقش المؤتمر 25 ورقة بحثية خلال ورش عمل بحضور كوكبة من العلماء المصريين والدوليين ويعقد على هامش المؤتمر ورشتا عمل إحداهما عن أبحاث التزييف والتزوير وأحدث ما توصل إليه الطب الشرعي، والأخرى عن تحاليل غازات الدم في الرعاية المركزة لرفع كفاءة الأطباء الشرعيين على مستوى الجمهورية.

وأشاد أبو المجد بالجهد الذي ينفذه قسم الطب الشرعي والسموم، مؤكدا أنه شهد تطورا ملحوظا خلال العامين الأخيرين، فمعظم القضايا التي تعرض على المحاكم تعتمد على التقارير الطبية لقسم الطب الشرعي ويمثل القسم إضافة هامة لتطوير العلوم في مصر وخارجها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم

عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم

تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب

تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب

تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم

تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم

شهادات مروعة عن حادثة تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة الحلوى في مصر

شهادات مروعة عن حادثة تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة الحلوى في مصر