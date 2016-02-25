صور|محافظ المنيا يفتتح المؤتمر الدولي للطب الشرعي والسموم الإكلينيكية

افتتح اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، المؤتمر الدولي الثاني للطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، الذي ينظمه قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية لكلية الطب بجامعة المنيا.

وحضر المؤتمر الدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، والدكتور حسني عبد الغني القائم بأعمال عميد كلية الطب، والدكتور يحي شاكر نقيب الأطباء، والدكتور محمد عبد العظيم رئيس المؤتمر، ورئيس قسم الطب الشرعي، وعدد من الأطباء والباحثين من داخل وخارج مصر.

ويستمر المؤتمر على مدى يومين بالتعاون مع اتحاد الأطباء الشرعيين العرب ومجلة التحليل الجنائي والطب الشرعي والسموم الهندية ونقابة الأطباء فرع المنيا.

وأكد المحافظ أن العلم هو الأساس في كل المجالات وهناك اهتمام كبير من قبل الدولة بالعلم والعلماء، ويظهر ذلك في تخصيص اعتمادات مالية كبيرة لدعم العملية التعليمية للمساهمة في رقي الدولة.

كما أشار إلى أهمية قسم الطب الشرعي، مؤكدا صار الأداة العلمية التي تساعد في اكتشاف الجريمة، وأوضح أنه علم متعدد الجوانب ويصب في النهاية في إطار تحقيق العدالة من خلال الاعتماد على العلم والوصول للحقيقة بأدلة يقينية.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة كل ما هو جديد في مجال الطب الشرعي وعلاج حالات التسمم والإدمان والسموم البيئية والباثولوجيا الطبية الشرعية، وربط ذلك بمشكلات المجتمع؛ للوصول إلى حلول مقبولة وعملية لهذه المشكلات.

كما يناقش المؤتمر 25 ورقة بحثية خلال ورش عمل بحضور كوكبة من العلماء المصريين والدوليين ويعقد على هامش المؤتمر ورشتا عمل إحداهما عن أبحاث التزييف والتزوير وأحدث ما توصل إليه الطب الشرعي، والأخرى عن تحاليل غازات الدم في الرعاية المركزة لرفع كفاءة الأطباء الشرعيين على مستوى الجمهورية.

وأشاد أبو المجد بالجهد الذي ينفذه قسم الطب الشرعي والسموم، مؤكدا أنه شهد تطورا ملحوظا خلال العامين الأخيرين، فمعظم القضايا التي تعرض على المحاكم تعتمد على التقارير الطبية لقسم الطب الشرعي ويمثل القسم إضافة هامة لتطوير العلوم في مصر وخارجها.