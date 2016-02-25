لو فيجارو: اكتشاف "كنز" فى غرفة سرية بالقرب من مقبرة توت عنخ آمون

قالت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية اليوم الخميس إن فريق البحث الفرنسى، الذى تولى التنقيب فى مقبرة الملكة توت غنخ آمون استطاعوا اكتشاف غرفة سرية بالقرب من المقبرة وليست فارغة ولكنها ممتلئة بـ"كنز"، كما وصفه وزير السياحة المصرى هشام زعزوع خلال لقاءه مع أحد الصحف الأسبانية خلال رحلته الأخيرة هناك.

وأكد على أن الإفصاح عن تفاصيل هذا التصريح سوف تتم فى شهر أبريل المقبل من خلال بيان رسمى تطلقه وزارة الآثار وأشار إلى أنه سيكون " انفجار كبير"، فى الترويج للسياحة.

ووفقاً لصحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، يشار إلى أن الكنز الذى تم الكشف عنه فى الغرفة السرية التى تقع بجانب مقبرة توت عنخ آمون تم التعرف على مكانها بالتفصيل من خلال البحث عن طريق الأجهزة الحرارية والأشعة تحت الحمراء من قبل الفريق الفرنسى، كما أن البيان الذى من المفترض أن يُلقى فى إبريل قد يحتوى على مفاجئات للمصرين الشغوفين بتراث أبائهم وأجدادهم المصرين القدماء.

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