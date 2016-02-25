أحمد أبو هشيمة يهنئ "اليوم السابع" بالفوز بجائزتين فى الإعلام الرقمى

هنأ رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة "اليوم السابع" بالفوز بجائزتين عالميتين فى الإعلام الرقمى بمؤتمر "وان إفرا" بدبى، وأضاف أن هذا التكريم جاء فى ظل القفزات الكبيرة التى يشهدها الموقع الأكبر فى مصر والعالم العربى .

وأشار أبو هشيمة أكبر المساهمين فى "اليوم السابع" إلى أن المؤسسة قطعت على نفسها منذ اليوم الأول لتأسيها عهدا على أن تظل عنوانا للحقيقة التى ينشهدها الملايين داخل وخارج البلاد.

وأكد أبو هشيمة فى تصريحات صحفية أن هذا الفوز يعود بالأساس إلى التفانى الذى يميز طريقة جميع أفراد فريق العمل بالمؤسسة، والذى يواصل الليل بالنهار من أجل خدمة القراء بمختلف شرائحهم العمرية والاقتصادية والاجتماعية .

وأوضح أبو هشيمة أن تقديم محتوى متكامل يضم كما ضخما من الأخبار والخدمات فى شتى المجالات علاوة على التغطية اللحظية على مدار الساعة لكل أخبار الرياضة والفن أبرز ما يميز "اليوم السابع".

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- بالصور..اليوم السابع يفوز بجائزتين عالميتين فى الإعلام الرقمى بمؤتمر"وان إفرا" بدبى ..الجائزة الذهبية فى"التفاعل مع القراء" وبرونزية أفضل تطبيق إخبارى على التليفونات المحمولة

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