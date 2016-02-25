2 مارس الحكم على «منى عراقي» في اتهامها بتصوير مواطن دون علمه

حجزت محكمة جنح أكتوبر، اليوم الخميس، جلسة محاكمة الإعلامية منى عراقي، والمتهمة فيها بتصوير مواطن دون علمه، لجلسة 2 مارس للحكم.

كانت محكمة جنح أول أكتوبر أمرت بوقف سير الدعوى في المعارضة المقدمة من الإعلامية منى عراقي، مقدمة برنامج “المستخبي” على قناة “القاهرة والناس”، على حكم حبسها 6 أشهر مع الشغل، وتغريمها عشرة آلاف جنيه، وكفالة ألف جنيه؛ لاتهامها بسب وقذف أحد المواطنين، وتصويره دون علمه أو موافقته لاستشعاره الحرج، وإحالتها لرئيس محكمة 6 أكتوبر الابتدائية.

وجاء الحكم بعدما تقدم “إيهاب أبو العلا” بدعوى يتهم فيها منى العراقي بسبه وقذفه بألفاظ بذيئة، على شاشة قناة “القاهرة والناس”، بعدما أذاعت فيديو مصورًا دون علمه باستخدام كاميرا سرية، ودون الحصول على إذنه وموافقته.