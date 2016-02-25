نقابة الصحفيين تهنئ "اليوم السابع" لفوزه بجائزتين عالميتين فى الإعلام الرقمى

هنأ كارم محمود رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، أسرة "اليوم السابع" لفوزها بالجائزة الذهبية والمركز الأول فى "التفاعل مع القراء" على مستوى الشرق الأوسط من مؤسسة "وان إفرا - WAN-IFRA"، والجائزة البرونزية كأفضل تطبيق إخبارى على التليفونات المحمولة، والذى تم إطلاقه فى مايو 2015.

وأضاف محمود فى تصريحات له، إن هذا الإنجاز المشرف يُحفز الزملاء على مزيد من النجاحات التى عودتنا علينا أسرة "اليوم السابع"، موضحًا أن هذه الجائزة ليست جديدة على الموقع.

- بالصور.."اليوم السابع" يستعرض أسباب حصد جائزة "التفاعل مع القراء" بدبى

>

- علاء الكحكى يهنئ "اليوم السابع" بالفوز بجائزتين عالميتين فى الإعلام الرقمى

>

- بالصور.."اليوم السابع" يحصد الجائزة الذهبية فى"التفاعل مع القراء" على مستوى الشرق الأوسط.. و"البرونزية" كأفضل تطبيق إخبارى على "المحمول".. ومؤسسة "وان إفرا" الدولية تكرم الجريدة فى احتفال ضخم بدبى

>

- بالصور..اليوم السابع يفوز بجائزتين عالميتين فى الإعلام الرقمى بمؤتمر"وان إفرا" بدبى ..الجائزة الذهبية فى"التفاعل مع القراء" وبرونزية أفضل تطبيق إخبارى على التليفونات المحمولة

>

>