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مدير "تحيا مصر": ارتفاع حصيلة مبادرة الرئيس السيسى لـ 1.2 مليون جنيه

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مدير "تحيا مصر": ارتفاع حصيلة مبادرة الرئيس السيسى لـ 1.2 مليون جنيه مدير "تحيا مصر": ارتفاع حصيلة مبادرة الرئيس السيسى لـ 1.2 مليون جنيه
قال محمد عشماوى، المدير التنفيذى لصندوق "تحيا "، إن حصيلة الرسائل القصيرة بعد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى أطلقها أمس الأربعاء للمصريين "صبح على مصر بجنيه كل يوم"، ارتفعت إلى نحو 1.250 مليون جنيه، مؤكدًا أن شركات المحمول عملت اليوم على الاستعداد الفنى بشكل أكبر لتقى الرسائل، وسط إقبال كبير من المواطنين والتفاعل مع تلك المبادرة.

وأضاف "عشماوى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حجم الرسائل التى تلقاها الصندوق عن طريق شبكات المحمول بلغت 250 ألف رسالة بإجمالى 1.250 مليون جنيه، وأن سعر الرسالة القصيرة الواحدة 5 جنيهات، لافتًا إلى أن تفاعل الشعب المصرى مع تلك المبادرة التى أطلقها الرئيس تؤكد الوطنية ووقوف الشعب المصرى صفًا واحدًا لدعم مصر، مؤكدًا أن تلك المبادرة تعمل على دعم موارد صندوق "تحيا مصر" والموجهة لدعم الاقتصاد المصرى.
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>- تبرعات جماعية لصندوق تحيا مصر من موظفى إدارة الشباب والرياضة بالغربية
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- صندوق تحيا مصر يعلن عن جمع مليون جنيه فى اليوم الأول من مبادرة الرئيس السيسى.. 250 ألف مصرى تبرعوا عبر خدمة الرسائل القصيرة.. والمدير التنفيذى للصندوق:الشعب المصرى يقف صفًا واحدًا لدعم الاقتصاد
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- صندوق "تحيا مصر": 400 ألف جنيه تحويل المصريين بعد خطاب الرئيس فى ساعتين
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مصر 365

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