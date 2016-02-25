وزير خارجية إيطاليا يستبعد قتل ريجينى عمدا لأسباب شخصية

استبعد وزير الخارجية الإيطالى باولو ريجينى ما جاء فى بيان وزارة الداخلية المصرية فى ملابسات مقتل الشاب الإيطالى باولو ريجينى وأن المعطيات والمعلومات المتوافرة تطرح جميع الاحتمالات ومن بينها الشبهة الجنائية أو الرغبة فى الانتقام لدوافع شخصية، خاصة وأن الإيطالى يتمتع بعلاقات متعددة بمحيط محل إقامته ودراسته، وأكد "هذه الافتراضات غير محتملة".

وقال جنتيلونى وفقا لقناة تى جى كوم 24 الإيطالية أن "لا يوجد حقائق كافية تدعو للراحة"، ونحن نطالب جميع الجهات الإيطالية والمصرية الوصول إلى جميع الملفات الصوتية وجميع التحريات التى فى يد نيابة الجيزة، مضيفا "نحن مدينون لعائلة ريجينى".

ويذكر أن وزارة الداخلية المصرية أفادت أنه فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لجهودها المُكثفة للكشف عن ملابسات مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، والحرص على إطلاع الرأى العام المصرى والإيطالى على تطورات الموقف حتى الآن فى ضوء متانة العلاقات بين البلدين، خاصة مع إصرار البعض على استباق نتائج البحث الأمنى وترديد الشائعات وتناولها ببعض الصحف الأجنبية دون دليل مادى وترويج معلومات مغلوطة بصورة تضلل الرأى العام وتؤثر على سير التحقيقات وتغليب السعى للسبق الإعلامى دون سند معلوماتى، فقد قامت أجهزة الأمن المصرية بتشكيل فريق بحث لفحص الواقعة وكشف ملابساتها من خلال خطة متكاملة ارتكزت أبرز محاورها على التحرى عن الشاب وعلاقاته.

وأوضحت الداخلية أن جهود فريق البحث توصلت إلى تشعب دوائر اتصالات الشاب الإيطالى وتعدد علاقاته (على الرغم من محدودية الفترة الزمنية التى أقام بها بالبلاد لا تتعدى 6 أشهر)، وقيام فريق البحث بتحديد بعض علاقات الشاب واتصالاته واستدعاء الأشخاص من تلك الدوائر، سواء من المصريين أو الأجانب ومناقشتهم تفصيلياً حول علاقاتهم بالمجنى عليه والمعلومات المتوافرة بشأنه وإجراء التحريات حوله بمحل إقامته.