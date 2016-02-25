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"الاعلى للصحافة" يهنئ "اليوم السابع" لفوزه بجائزتين عالميتين فى الإعلام الرقمى

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"الاعلى للصحافة" يهنئ "اليوم السابع" لفوزه بجائزتين عالميتين فى الإعلام الرقمى "الاعلى للصحافة" يهنئ "اليوم السابع" لفوزه بجائزتين عالميتين فى الإعلام الرقمى
هنأ الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، "اليوم السابع" لفوزه بالجائزة الذهبية والمركز الأول فى "التفاعل مع القراء" على مستوى الشرق الأوسط من مؤسسة "وان إفرا WAN-IFRA"، والجائزة البرونزية كأفضل تطبيق إخبارى على التليفونات المحمولة، والذى تم إطلاقه فى مايو 2015.

وقال "عيسى" فى تصريحات له، إن هذه الجوائز تشجع المتميزين من العاملين بالمهنة فى كل المجالات على ما واصلوا إليه من التميز والاستمرار فى القيام بواجباتهم، مشددًا على ضرورة أن تكون الجوائز لكل الملتزمين بتقاليد المهنة.

وتابع صلاح عيسى قائلا :"ارجو أن تدفع هذه الجوائز "اليوم السابع" إلى مزيد من التميز، وتقديم الخدمات الأوسع نطاقًا مثلما تقدمه الآن".


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- علاء الكحكى يهنئ "اليوم السابع" بالفوز بجائزتين عالميتين فى الإعلام الرقمى
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- بالصور..اليوم السابع يفوز بجائزتين عالميتين فى الإعلام الرقمى بمؤتمر"وان إفرا" بدبى ..الجائزة الذهبية فى"التفاعل مع القراء" وبرونزية أفضل تطبيق إخبارى على التليفونات المحمولة
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