ضبط 188 كيلو لحوم فاسدة خلال حملة تموينية بأسيوط

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط بالتعاون مع مباحث التموين من ضبط 188 كيلو لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وذلك خلال حملة مكبرة على أسواق اللحوم.

وكان اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مدير مباحث التموين يفيد بضبط “ج.م.ز- 54 سنة”، مقيم الواسطي، دائرة مركز الفتح، صاحب محل مجمدات بذات الناحية، وبحوزته 22 كيلو لحوم مستوردة بدون بيانات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و”م.ح.م- 36 سنة”، صاحب مطعم، مقيم بندر منفلوط، وضبط بالمطعم إدارته 20 كيلو من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك.

كما تم ضبط “ر.و.ا- 43 سنة”، ومقيم العزية، دائرة مركز منفلوط، صاحب محل مجمدات بذات الناحية، وبحوزته 141 كجم لحوم مجمدة بدون بيانات، وبمحل صاحل جزارة فر هاربا حال مشاهدته للقوات بشارع بين الجناين بندر منفلوط وتم ضبط (5 كجم دهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي).

وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة وتحرير المخالفات اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.