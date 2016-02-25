وزير الانتاج الحربي: الحكومة والنواب يعملان لتحقيق الحياة الكريمة للمواطن

عقد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي اجتماعا مع عدد من أعضاء مجلس النواب في الدوائر التي تقع فيها مصانع الانتاج الحربي بمعظم أنحاء الجمهورية.

وبحسب ما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط، “تطرق العصار إلى التحديات والصعاب التي تواجه البلاد مما يلقي العبء على كاهل الانتاج الحربي ويبرز دوره في النهوض بالصناعة الحربية والمدنية”.

ونوه إلى ما تقدمه وزارة الإنتاج الحربي من مساهمات في المشروعات القومية مع مختلف الوزارات «الإسكان، والصحة، والداخلية، والتموين، والشباب ،والرياضة، والكهرباء، والاتصالات، والري» واستعرض ما يمتلكه الإنتاج الحربي من إمكانيات تصنيعية متقدمة وأيدي عاملة مدربة.

طالب النواب بإعادة برنامج تدريب شباب الخريجين من خلال تقديم مقترح لمجلس الوزراء للحصول على المبالغ الخاصة بتأهيل شباب الخريجين.

وأكد النواب على ضرورة تطوير المركز الطبي للانتاج الحربي بحلوان لخدمة أهالي المنطقة,وطالبوا كذلك بمراعاة البعد الاجتماعي في التعيينات الجديدة والاعتماد على الشباب في المرحلة المقبلة.

في نهاية اللقاء أكد العصار على أن الحكومة والنواب يعملون لهدف واحد وهو تحقيق الحياة الكريمة للمواطن.

وانتهي الإجتماع على وعد بمزيد من التواصل وعقد جلسات أخرى خلال الفترة المقبلة.