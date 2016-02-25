1.5 مليون جنيه حصيلة مبادرة الرئيس السيسى في اليوم الأول

قال محمد عشماوى، المدير التنفيذى لصندوق “تحيا مصر”، إن حصيلة الرسائل القصيرة بعد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى أطلقها أمس الأربعاء للمصريين “صبح على مصر بجنيه كل يوم”، ارتفعت إلى نحو 1.250 مليون جنيه، مؤكدًا أن شركات المحمول عملت اليوم على الاستعداد الفنى بشكل أكبر لتقى الرسائل، وسط إقبال كبير من المواطنين والتفاعل مع تلك المبادرة.

وأضاف “عشماوى”، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء ona، إن حجم الرسائل التى تلقاها الصندوق عن طريق شبكات المحمول بلغت 250 ألف رسالة بإجمالى 1.250 مليون جنيه، وأن سعر الرسالة القصيرة الواحدة 5 جنيهات، لافتًا إلى أن تفاعل الشعب المصرى مع تلك المبادرة التى أطلقها الرئيس تؤكد الوطنية ووقوف الشعب المصرى صفًا واحدًا لدعم اقتصاد مصر، مؤكدًا أن تلك المبادرة تعمل على دعم موارد صندوق “تحيا مصر” والموجهة لدعم الاقتصاد المصرى.