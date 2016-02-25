آشعة على قدم إكرامي للتعرف على موعد عودته للتدريبات

سيجري شريف إكرامي حارس الأهلي آشعة على قدمه الخميس للتعرف على الموعد المناسب لعودته للتدريبات الجماعية.

وأصيب حامي عرين القلعة الحمراء بشد في العضلة الخلفية أثناء مباراة فريقه ضد غزل المحلة الخميس الماضي ليستبدل ويدخل مكانه مسعد عوض.

وأكد خالد محمود طبيب الأهلي للصحفين أن الحارس الدولي تتحسن حالته في ظل التدريبات العلاجية التي قوم بها.

وغاب إكرامي عن مواجهة الأهلي للمصري الثلاثاء وشارك أساسيا بدلا منه أحمد عادل عبد المنعم.

ويغيب إكرامي حاليا عن معسكر منتخب مصر الذي يستعد لمواجهتي نيجيريا في كأس أمم إفريقيا 2017 الشهر المقبل.