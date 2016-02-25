الرسم وسيلة تعبير للطفل بدلا من استخدام الكلمات بمراحله الأولى

تنصح عالمة النفس الفرنسيه سيلفيان جيامبينو الأمهات بمساعدة الطفل الذى يبلغ عامه الثانى على استخدام القلم والرسم فهو وسيلة للتعبير عن الذات فى الوقت الذى لا تسعفه الكلمات فى التعبير ويجب على الأم مساعدته فى مسك القلم ورسم الخطوط الأولية ثم تعلمه رسم الدائرة فهى أول الأشكال ثم تضع النقط بدل من العينين وشرطه للزراع وأخرى للأرجل.

وأشارت العالمة إلى أن الطفل يكون فى أول الأمر أنانيا فهو يرى العالم من حوله ثم يبدأ فى رسم والدته ثم والده والأشقاء ويجب ألا تتدخل الأم فيما يرسم الطفل بل تترك له حرية التعبير عما يدور بمخيلته وعند بلوغه السادسة من عمره نجد الفتيات يرسمن الأميرات والفتيان الأبطال ففى هذا السن عرف الطفل الجنس أى أنه فتى أو فتاة ويمكن للأم أن توسع مداركه بأن يصطحبه إلى حديقة الحيوان أو المتحف والحدائق والطبيعة لتقديم له مصادر أخرى للرسم وغالبا ما يقدم الطفل لوالدته الرسم الذى رسمه كهدية لها ومع دخوله المدرسة يترك العصر الذهبى للرسم ويبدأ فى تعلم دروس أخرى.

وتوضح العالمة أن الرسم يشير إلى تطور ذكاء الطفل ولغته وقدرته على الحركة والتذكر ويجب على الأم الاحتفاظ بهذه الرسومات لتقدم له بعد ذلك ليرى الفرق بين الصغر والكبر.