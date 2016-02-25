الرسم وسيلة تعبير للطفل بدلا من استخدام الكلمات بمراحله الأولى

تنصح عالمة النفس الفرنسيه سيلفيان جيامبينو الأمهات بمساعدة الطفل الذى يبلغ عامه الثانى على استخدام القلم والرسم فهو وسيلة للتعبير عن الذات فى الوقت الذى لا تسعفه الكلمات فى التعبير ويجب على الأم مساعدته فى مسك القلم ورسم الخطوط الأولية ثم تعلمه رسم الدائرة فهى أول الأشكال ثم تضع النقط بدل من العينين وشرطه للزراع وأخرى للأرجل.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأشارت العالمة إلى أن الطفل يكون فى أول الأمر أنانيا فهو يرى العالم من حوله ثم يبدأ فى رسم والدته ثم والده والأشقاء ويجب ألا تتدخل الأم فيما يرسم الطفل بل تترك له حرية التعبير عما يدور بمخيلته وعند بلوغه السادسة من عمره نجد الفتيات يرسمن الأميرات والفتيان الأبطال ففى هذا السن عرف الطفل الجنس أى أنه فتى أو فتاة ويمكن للأم أن توسع مداركه بأن يصطحبه إلى حديقة الحيوان أو المتحف والحدائق والطبيعة لتقديم له مصادر أخرى للرسم وغالبا ما يقدم الطفل لوالدته الرسم الذى رسمه كهدية لها ومع دخوله المدرسة يترك العصر الذهبى للرسم ويبدأ فى تعلم دروس أخرى.
وتوضح العالمة أن الرسم يشير إلى تطور ذكاء الطفل ولغته وقدرته على الحركة والتذكر ويجب على الأم الاحتفاظ بهذه الرسومات لتقدم له بعد ذلك ليرى الفرق بين الصغر والكبر.