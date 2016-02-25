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إنقاص 5% من وزنك يخفض فرص إصابتك بالسكر النوع الثانى

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إنقاص 5% من وزنك يخفض فرص إصابتك بالسكر النوع الثانى إنقاص 5% من وزنك يخفض فرص إصابتك بالسكر النوع الثانى
توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن خفض نحو 5% من وزنك يساعد فى تخفيض فرص إصابتك بمرض السكر النوع الثانى، فضلا عن تمتعك بالعديد من الفوائد الصحية.

وأشارت النتائج إلى أنه فى حين إضافية فقدان الوزن وزيادة تحسين الصحة الأيضية، مجرد خمسة فى المائة فقدان الوزن غير كافية للحد من عوامل خطر متعددة لمرض السكرى من النوع 2 وأمراض القلب التاجية.

وقال صموئيل كلاين الباحث بجامعة "واشنطن"، ظهر نتائجنا أنه حتى كمية صغيرة من فقدان الوزن له فوائد صحية هامة لأجهزة الجسم المتعددة"، تحتاج المبادئ التوجيهية الممارسة السمنة الحالية إلى إعادة نظر نحو مؤكدا على الهدف المنشود من خمسة فى المائة خسارة الوزن، والحفاظ على الباحثين فى ورقة نشرت فى مجلة الأيض الخلية.

وتعد السمنة عاملا خطرا رئيسيا لعدد من الأمراض المزمنة، مثل السكرى وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.
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