دراسة: تناول الطعام فى الظلام يساعد على خفض الوزن

ذكر باحثون أن تناول الطعام فى الظلام قد يساعد على خفض الوزن، وذكرت صحيفة ديلى ميل البريطانية أن الباحثين كشفوا أن حرمان الأشخاص من الرؤية خلال تناولهم الطعام يمكن أن يساعدهم على خفض أوزانهم.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأشارت الدراسة إلى أن ذلك يؤدى إلى قيام الناس بالمبالغة فى تقدير كميات الطعام التى تناولوها بنسبة تصل إلى 88 %.
وأوضحت الدراسة أن تناول الطعام دون التمتع بالقدرة على رؤيته يقلل أيضا من كمية الطعام التى يتم تناولها مقارنة بمن يتناولونه فى الضوء.
وقالت الدكتورة بريتا رينير أستاذة علم النفس بجامعة كونستانتز بألمانيا والتى ترأست البحث إنه يبدو أن الأشخاص يشعون بأنهم أكثر امتلاء عندما يأكلون وهم لا يرون الطعام، وربما يرجع ذلك إلى أنهم يركزون انتباههم على حواس أخرى.