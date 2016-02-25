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دراسة: تناول الطعام فى الظلام يساعد على خفض الوزن

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دراسة: تناول الطعام فى الظلام يساعد على خفض الوزن دراسة: تناول الطعام فى الظلام يساعد على خفض الوزن
ذكر باحثون أن تناول الطعام فى الظلام قد يساعد على خفض الوزن، وذكرت صحيفة ديلى ميل البريطانية أن الباحثين كشفوا أن حرمان الأشخاص من الرؤية خلال تناولهم الطعام يمكن أن يساعدهم على خفض أوزانهم.

وأشارت الدراسة إلى أن ذلك يؤدى إلى قيام الناس بالمبالغة فى تقدير كميات الطعام التى تناولوها بنسبة تصل إلى 88 %.

وأوضحت الدراسة أن تناول الطعام دون التمتع بالقدرة على رؤيته يقلل أيضا من كمية الطعام التى يتم تناولها مقارنة بمن يتناولونه فى الضوء.

وقالت الدكتورة بريتا رينير أستاذة علم النفس بجامعة كونستانتز بألمانيا والتى ترأست البحث إنه يبدو أن الأشخاص يشعون بأنهم أكثر امتلاء عندما يأكلون وهم لا يرون الطعام، وربما يرجع ذلك إلى أنهم يركزون انتباههم على حواس أخرى.

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مصر 365