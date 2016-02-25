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انخفاض معدل الخصوبة فى النرويج لأقل مستوى فى 35 عاما

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انخفاض معدل الخصوبة فى النرويج لأقل مستوى فى 35 عاما انخفاض معدل الخصوبة فى النرويج لأقل مستوى فى 35 عاما
انخفض معدل الخصوبة فى النرويج إلى أدنى مستوياته التاريخية خلال 35 عاما الماضية، وذلك بسبب طول مدة التعليم وقلة الثقة فى سوق العمل.

وأفادت أرقام صادرة حديثا من المعهد الوطنى للإحصاء بأن معدل الخصوبة ينخفض بصورة مطردة على مدى سنوات، وأنه فى عام 2015 هبط معدل الإنجاب النرويجى إلى 73ر1 طفل لكل سيدة، وهو الانخفاض الذى لم يشهد مثله منذ عام 1980.

وقالت الباحثة بالمعهد "ترود لابجارد" للإذاعة النرويجية إن معدل الخصوبة يتناقص فى جميع الفئات العمرية، سواء بين المتعلمين تعليما عاليا أو متوسطا، أو ممن فى سن العشرين أو فى الثلاثين وأرجعت ذلك إلى طول فترات التعليم وقلة فرص العمل.

وأشار موقع "ذا لوكال" الإخبارى الأوروبى إلى أنه رغم انخفاض معدل الإنجاب فى النرويج إلى أقل مستوى له فى غضون 35 عاما، إلا أنه لا يزال مرتفعا نسبيا فى السياق الأوروبى، وذلك كما يشير معهد الإحصاء الأوروبى "يوروستات"، حيث بلغ معدل الخصوبة فى الاتحاد الأوروبى العام الماضى 1.55 طفل لكل سيدة.
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