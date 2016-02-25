بمشاركة «حنان ماضى» :«أوركسترا صوت مصر» يستضيف «على الحجار» بحفل الأحد المقبل

تحت عنوان “عصفور الدراما” يحل الفنان على الحجار ضيفا على اوركسترا صوت مصر بقيادة د. احمد عاطف، وذلك بالحفل المقام بمشاركة الفنانة حنان ماضى،المقرر إقامته فى الثامنة مساء الاحد 28 فبراير على المسرح الكبير بالأوبرا.

وتعزف الأوركسترا أشهر مؤلفات أغنى الدراما المصرية،و منها دنيا جديدة ، اللقاء الثانى ، المال والبنون ، اسيا ، البحار مندى ، الوشاح الابيض ، الى جانب مختارات من اجمل اغانى حنان ماضى الخاصة ،ومنها امبارح كان ، عنب البساتين ، ليلة عشق ، يه ما اعرفش ، احساس ، شباك قديم ، مفيش فى الاغانى وعصفور المطر .

كما يضم برنامج الحفل تقديم باقة من مؤلفات احمد عاطف التى وضعها لعدد من الافلام الروائية والقصيرة ،ومنها اسكندرية ، اهل الرضا ، مولانا ، رهوان ، بدلة برونز ، ليلة على ضفاف النيل .

يشار ان اوركسترا صوت مصر يعد اول فرقة موسيقية تأسست على يد عازف الكمان والمؤلف الموسيقى احمد عاطف ،بهدف القاء الضوء على الموسيقى الدرامية بشكل مبسط يلائم ذوق الجمهور المصرى ،وتجمع فى تكوينها بين آلات الأوركسترا الكلاسيكى والآلات الشرقية وآلات الباند الغربية .