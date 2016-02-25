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‏«مرور القاهرة»: غلق مطلع رمسيس أعلى كوبرى أكتوبر 4 أيام لإصلاح الفواصل

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‏«مرور القاهرة»: غلق مطلع رمسيس أعلى كوبرى أكتوبر 4 أيام لإصلاح الفواصل ‏«مرور القاهرة»: غلق مطلع رمسيس أعلى كوبرى أكتوبر 4 أيام لإصلاح الفواصل

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الخميس، عن بدء أعمال إحلال وتجديد فواصل معدنية أعلى كوبرى أكتوبر لمدة شهر كامل مع غلق مطلع رمسيس أعلى الكوبرى لمدة 4 أيام، وسيتم إعاده افتتاحه مرة أخرى بمجرد الانتهاء من الأعمال.

وتبدأ الأعمال، بحسب بيان صحفي لإدارة المرور، من اليوم الخميس 25 فبراير وحتى 24 مارس المقبل بالعمل فى نصف حارة مرورية وترك النصف الآخر لحركة السيارات يوميا وتكون الأعمال ليلا ونهارا، وذلك أعلى ميدان رمسيس حتى الأزبكية فى الاتجاه إلى الجيزة.

ومن المقرر غلق مطلع رمسيس أعلى الكوبرى بسبب إصلاح فواصل لمدة 4 أيام، ويتم الاستبدال عنه بشارع الجلاء حتى ميدان عبد المنعم رياض حتى مطلع أكتوبر مرة أخرى وتبدأ الأعمال مساء اليوم الخميس فى الساعة 12 وحتى الأحد المقبل فى الساعة 6 صباحا.

كما سيتم بتكثيف الخدمات المرورية فى المنطقة لمواجهة أى كثافات مرورية تنتج عن أعمال الإصلاحات، وضع العلامات والخدمات الإرشادية وتعزيز الخدمات المرورية بالمنطقة، لضمان انتظام الحركة وتحقيق السيولة المرورية.

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