دعوى قضائية تطالب بوقف قناة الفراعين ومنع توفيق عكاشة من الظهور في الإعلام

أقام طارق محمود المحامي، اليم الخميس، دعوى قضائية حملت رقم 2996/70 طالب فيها بوقف برنامج مصر اليوم المذاع على قناة الفراعين، مدعومة بإسطوانات مدمجة تؤكد ما أثبته في صحيفة دعواه.

وأكد محمود، في دعواه، أن من خلال البرنامج سالف الذكر والذي يستضيف توفيق عكاشة بصفة شبه يومية وأنه خلال لقاءاته عمل على نشر أخبار كاذبة وتوجيه الشتائم والسباب لفئات الشعب تصفية لحسابات شخصية وتحقيقاً لمصالح خاصة .

وأضافت الدعوى، أن “عكاشة” أستغل هذا البرنامج كأداة يهدد بها مؤسسات الدولة وإسقاطها وهو ما يعد إنتهاكاً صريحاً لميثاق الشرف الإعلامي الذي لم يراعيه عكاشة مطلقاً خلال لقاءاته العديدة التي يجريها من خلال هذا البرنامج في الوقت الذي تواجه فيه البلاد مخاطر داخلية وخارجية لخلق أجواء مشابهة لما قبل 25 يناير 2011 .

وأكد طارق محمود، في بيان له الوم الخميس، أن توفيق عكاشة أصبح مردد لجميع الدعاوى التي تهدف لإسقاط مؤسسات الدولة الدستورية ومنها دعوته لحل مجلس النواب والدعوة لإنتخابات رئاسية مبكرة وهو ما يؤدي بالدولة المصرية للعودة الي مربع الصفر مرة أخرى .

وأوضح، أن ظهور عكاشة في وسائل الإعلام أصبح خطر على الأمن القومي لما يبثه من أخبار كاذبة تؤدي الي إحباط المصريين وتكدير الأمن والسلم الإجتماعيين ، لافتا إلى أنه أقام تلك الدعوى لمنعه من الظهور نهائياً في الإعلام بعد تطاوله على مؤسسات الدولة ليصفي حسابات شخصية قديمة على حساب الأمن القومي للبلاد .

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