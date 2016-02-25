الحضري للاعبي المنتخب: استحضروا روح الأبطال

عقد عصام الحضري حارس وقائد منتخب مصر جلسة مع اللاعبين صباح اليوم الخميس، لتحفيزهم قبل مباراة بوركينا فاسو الودية.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره منتخب بوركينا فاسو يوم السبت المقبل وديا، ضمن استعدادات الفراعنة لمباراتي نيجيريا شهر مارس القادم في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا المقبلة.

وحرص الحضري صاحب الـ 43 عاما على بث الروح الانتصارية للاعبين ونقل خبراته الطويلة التي اكتسبها على مر السنوات الطويلة في حراسة عرين المنتخب.

وقال الحضري للاعبين: عليكم أن تدركوا قيمة القميص الذين ترتدونه، الجيل الذهبي للمنتخب لم يكن أفضل منكم ولكنهم امتلكوا الروح وهذا ما يجب عليكم الاقتضاء به".

وكان عصام الحضري قد انضم للمنتخب المصري خلال المعسكر الجاري، لأول مرة منذ تولي هيكتور كوبر المدير الفني الأرجنتيني قيادة الفريق.