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على عبد العال يشارك اليوم فى لقاء السيسي مع رؤساء البرلمانات العربية

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على عبد العال يشارك اليوم فى لقاء السيسي مع رؤساء البرلمانات العربية على عبد العال يشارك اليوم فى لقاء السيسي مع رؤساء البرلمانات العربية
يلتقى الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الخميس، د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى إطار لقاءه برؤساء المجالس والبرلمانات العربية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، للتباحث حول المستجدات على الساحة العربية والإقليمية والدولة.

وبدأت أمس الاربعاء فاعليات المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحت شعار "رؤية برلمانية لمواجهة التحديات الراهنة للأمة العربية"، ويشارك فيها (17) رئيسا للمجالس والبرلمانات العربية، وأكثر من (50) عضوا من أعضاء المجالس العربية والبرلمان العربى.

ويأتى المؤتمر بمبادرة من البرلمان العربى بالتنسيق مع كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والاتحاد البرلمانى العربى.

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مصر 365

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