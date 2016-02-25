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"جنايات بولاق أبو العلا" تقضى ببراءة ابن سامى العدل من تهمة حيازة مخدرات

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"جنايات بولاق أبو العلا" تقضى ببراءة ابن سامى العدل من تهمة حيازة مخدرات "جنايات بولاق أبو العلا" تقضى ببراءة ابن سامى العدل من تهمة حيازة مخدرات
قضت محكمة جنايات بولاق أبو العلا، اليوم الخميس، ببراءة نجل الفنان الراحل سامى العدل، من تهمة حيازة مواد مخدرة من أولى جلسة لمحاكمته.

حضر طارق جميل سعيد محامى المتهم أحمد سامى العدل الجلسة، وطالب فى مرافعته أمام رئيس محكمة الجنايات، ببراءة موكله، استنادا على بطلان القبض والتفتيش، وعدم تصور معقولية حدوث الواقعة، وعدم وجود أى حالة من حالات التلبس.

تعود أحداث الواقعة عندما ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على نجل الفنان سامى العدل وبحوزته تذكرتين هيروين أثناء مروره بجوار أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة بولاق أبو العلا.

- بدء أولى جلسات محاكمة ابن سامى العدل بتهمة حيازة هيروين ببولاق أبو العلا

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