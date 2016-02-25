حصان يقتل مواطنا ونجله ويصيب اثنين آخرين بقنا

لقى مواطن ونجله مصرعهما، فيما أصيب اثنان آخران بعد أن اصطدم التروسيكل الذى كانوا يستقلونه بحصان جامح على كوبرى المعنا بمدينة قنا، مما أدى إلى انقلابه ومصرع اثنين وإصابة اثنين من مستقليه.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع محمد عبد المجيد ونجله عبد الله وإصابة نجله أحمد بكدمات وإصابة رمضان سيد إبراهيم إثر انقلاب التروسيكل الذى كانوا يستقلونه أعلى كوبرى المعنا التابع لمدينة قنا.

وأفادت التحريات، أن سبب انقلاب التروسيكل اصدامه بحصان جامح أدى إلى انقلابه ومصرع وإصابة 4 من مستقلى التروسيكل، وجار تحرير محضر بالواقعة بعد نقل الجثث إلى مشرحة قنا والمصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج.

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