علاء الكحكى يهنئ "اليوم السابع" بالفوز بجائزتين عالميتين فى الإعلام الرقمى

هنأ رجل الأعمال علاء الكحكى "اليوم السابع" بالفوز بجائزتين عالميتين فى الإعلام الرقمى، بمؤتمر "وان إفرا" بدبى، مؤكدًا أن التكريم الجديد يعد اعترافًا جديدًا بالتطور الكبير الذى يشهده الموقع الأكبر فى المنطقة، فى إطار حرصه على أن يظل فى الريادة دائمًا.

وأضاف "الكحكى"، أن" اليوم السابع" فاز بالجائزة الذهبية والمركز الأول فى "التفاعل مع القراء" على مستوى الشرق الأوسط من مؤسسة "وان إفرا"، WAN-IFRA وهى اتحاد الهيئة الدولية للمؤسسات الصحفية والاتحاد الدولى للصحفيين، كما حصل موقع "اليوم السابع" أيضاً على الجائزة البرونزية كأفضل تطبيق إخبارى على التليفونات المحمولة، والذى تم إطلاقه فى مايو 2015.

وأرجع "الكحكى" الإنجاز الجديد إلى الدور الكبير الذى تقوم به كتيبة "اليوم السابع" على مدار الساعة من أجل تقديم السبق الخبرى والمحتوى الخدمى والمعلوماتى المتنوع للزوار فى شتى المجالات.

وأكد "الكحكى"، أحد حملة الأسهم بـ"اليوم السابع"، أن التطوير المتواصل الذى تضعه كتيبة "اليوم السابع" أمام عينيها دائمًا أحد الضمانات الأساسية التى تؤكد تصدرها على الدوام لمجال الصحافة الرقيمة.

- بالصور..اليوم السابع يفوز بجائزتين عالميتين فى الإعلام الرقمى بمؤتمر"وان إفرا" بدبى ..الجائزة الذهبية فى"التفاعل مع القراء" وبرونزية أفضل تطبيق إخبارى على التليفونات المحمولة

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