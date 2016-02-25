بالصور.."اليوم السابع" يستعرض أسباب حصد جائزة "التفاعل مع القراء" بدبى

استعرضت صحيفة "اليوم السابع" أسباب حصولها على جائزة "التفاعل مع القراء" من منظمة "وان إفرا"، الجمعية العالمية للأخبار، صباح اليوم، الخميس فى إطار المؤتمر الأول للمنظمة فى الشرق الأوسط والمنعقد فى دبى حاليا.

وقدمت كيت رانكين، ممثلة عن مشروع "اليوم السابع" عرضا لأهم أسباب حصول الموقع على الجائزة، قائلة: "اليوم السابع يضع أولوية قدرة مستخدميه على التواصل معه، فنحن نعمل دائما على تطوير خبرة قراءنا".

وأطلقت "اليوم السابع" خدمتين لتسهيل مشاركة القراء معها، أولها قسم خاص لصحافة المواطن، يمكن القارئ من إرسال أى مشكلة أو صورة أو فكرة، سواء على "الواتس آب" أو "الإميل" وصفحة "اليوم السابع" على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" ويتم نشرها، والخدمة الثانية، تطبيق الهاتف.

وتنشر الصحيفة فى باب "صحافة المواطن" ما يقرب من 35 خبر يوميا، بينما تم تحميل التطبيق أكثر من 361 ألف على أندوريد و61 ألف على IOS.

ويذكر أن هذا أول عام لتوزيع جوائز الإعلام الرقمى فى الشرق الأوسط، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جوائز "وان إفرا" على المستوى العالمى أكتوبر المقبل.

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