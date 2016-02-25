وزير الداخلية يوجه باستمرار انعقاد لجان فحص بلاغات الاختفاء القسرى

أفاد مصدر بوزارة الداخلية، أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وجه باستمرار عمل اللجان التى تم تشكيلها لبحث حالات ادعاء الاختفاء وحالات الغياب، مشدداً على استمرار اللجان فى عملها بصفة مستمرة لبحث جميع الشكاوى الواردة من المجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية للرد الفورى وبحث الحالات بكل دقة.

وأكد المصدر استمرار عمليات الفحص خلال الأيام القادمة للرد على هذه الشكاوى والالتماسات، والإعلان عنها فى إطار التعاون بين الوزارة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، فى إطار من الشفافية واطلاع الرأى العام على كافة المستجدات.

وأعلن مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الدخلية، موافاة المجلس القومى لحقوق الإنسان، بـ193 حالة اختفاء قسرى حتى الآن.

وشددت وزارة الداخلية على تعاونها مع المجلس القومى لحقوق الإنسان بشكل كامل وشفاف إزاء ما يتلقاه من شكاوى حرصاً من الوزارة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وكفالة الحريات العامة.