القبض على تاجر الخمور بأسيوط

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط من القبض على عنتر.م.ا اشهر تجار الخمور بأسيوط وبحوزته سيارة بها حوالى 700 زجاجة مشروبات كحولية فى حملة امنية بمنفلوط .

وبحسب بيان من وزارة الداخلية اليوم الخميس تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير امن اسيوط اخطاراً من مدير مباحث الاداب يفيد ضبط عنتر . م . ا 47 سنة ومقيم أم القصور دائرة مركز منفلوط من اشهر تجار الخمور و بحوزته 685 عبوة مشروبات كحولية ومبلغ مالي 900 جنيه بقصد الاتجار والتربج المادى الغير مشروع، تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.