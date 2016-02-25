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القبض على تاجر الخمور بأسيوط

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القبض على تاجر الخمور بأسيوط القبض على تاجر الخمور بأسيوط

أرشيفية

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط من القبض على عنتر.م.ا  اشهر تجار الخمور بأسيوط وبحوزته سيارة بها حوالى 700 زجاجة مشروبات كحولية فى حملة امنية بمنفلوط .

وبحسب بيان من وزارة الداخلية اليوم الخميس تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير امن اسيوط اخطاراً من مدير مباحث الاداب يفيد ضبط عنتر . م . ا  47 سنة ومقيم أم القصور دائرة مركز منفلوط من اشهر تجار الخمور و بحوزته 685 عبوة مشروبات كحولية ومبلغ مالي 900 جنيه بقصد الاتجار والتربج المادى الغير مشروع، تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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