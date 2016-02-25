سلطان القاسمي يصدر مرسوما أميريا بشأن إعادة تشكيل مجلس الشارقة الرياضي

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن إعادة تشكيل مجلس الشارقة الرياضي.

ونص المرسوم الأميري رقم /17/ لسنة 2016 في مادته الأولى على أن يشكل مجلس الشارقة الرياضي برئاسة خميس سالم السويدي وعضوية كل من عدنان خميس الطلياني وعلي سالم عبدالرحمن المدفع وصالح محمد بن عاشور وسعيد خلفان عيسى الذباحي وحسن عبدالوهاب حسن القواضي ومصبح سعيد بالعجيد الكتبي وسلطان محمد اليحيائي وعبدالملك محمد عبدالرحيم جاني وندى عسكر النقبي وحنان محمد المحمود.

ونصت المادة الثانية من المرسوم على أن يختار المجلس نائبا للرئيس من بين أعضائه في أول اجتماع له توافقيا أو عبر الاقتراع السري المباشر.

وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من أول اجتماع له.

ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

ويعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.