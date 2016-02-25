المنتخب يضم مدافع المصري بدلا من دويدار

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر استدعاء محمد مجدي لاعب المصري لينضم للمعسكر الحالي بدلا من أحمد دويدار مدافع الزمالك الذي استبعد للإصابة.

وسيغيب دويدار عن المباريات لمدة أسبوعين وسيحاول الزمالك إلحاقه بمباراة الإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز المقرر لها يوم 3 مارس المقبل.

وانضم مجدي لمعسكر الفراعنة بالإسكندرية الذي يستعد لمواجهتي نيجيريا الشهر المقبل في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 وسيكون متاحا في مباراة المنتخب الودية أمام بوركينا فاسو يوم 27 فبراير الجاري.

وشارك مجدي في 18 مباراة مع المصري هذا الموسم سجل خلالها 6 أهداف آخرها في مرمى الأهلي بالمباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 الثلاثاء الماضي.