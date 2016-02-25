الإسماعيلي لـ في الجول: لا نية للاستغناء عن محمد عواد

تأهل سبورتنج براجا لدور الـ16 من الدوري الأوروبي عقب إقصائه لسيون السويسري بعد تغلبه عليه بأربعة أهداف لثلاثة في مجموع المباراتين.

وكان براجا قد تغلب على مضيفه سيون في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي بهدفين لهدف.

وفي لقاء الإياب تعادل الفريقان إيجابيا بهدفين لكل فريق ليواصل براجا حلمه في إكمال مسيرته بالدوري الأوروبي ويتأهل لدور الـ16.

وشهدت المباراة مشاركة كوكا فيها في التشكيل الأساسي وتم استبداله في الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الثاني.

وساهم كوكا في حصول براجا على ركلة جزاء في الدقيقة 27 والتي سجل منها فريقه هدفا.

وبشكل عام سدد كوكا الكرة في المباراة ثلاث مرات لم يكن أي منهم على مرمى سيون، وبلغت دقة تمريراته 81%، وخلق فرصتين للتسجيل لزملائه.

افتتح سيون أهداف المباراة في الدقيقة 16 عن طريق يوفانيس جيكاس، قبل أن يعدل براجا النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 27 سجلها خوسوي بنجاح.

وعاد يوفانيس جيكاس وسجل هدفه الشخصي الثاني ولفريقه في الدقيقة 29.

وفي الدقيقة 48 سجل نيكولا ستوجيليجكوفيتش لاعب براجا هدف تعديل النتيجة والتأهل لدور الـ16.

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