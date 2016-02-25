القضاء الإدارى يقضى بانتهاء الخصومة بدعوى استبعاد رئيس تحرير الأهرام المسائى

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بانتهاء الخصومة فى الدعوى المقامة من علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام المسائى، التى تطالب بإلغاء قرار استبعادة من مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، لحين انتهاء مدته القانونية، ورفض طلب التعويض.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 23982 لسنة 67 ق، كلا من رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتيهما، حيث ذكر أنه سبق تعيينه كرئيس تحرير جريدة الأهرام المسائى بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1365 لسنة 2011، وذلك فى المدة المتبقية من عضوية الجمعية العمومية أو مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية، ثم فوجئ بصدور قرار باستبعاده، كما طلب أمام المفوضين بتعويضه بمبلغ مليون جنيه عما لحقه من ضرر وما فاته من ربح.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنه بأعمال ما تقدم على الطلب الماثل، ولما كان المجلس الأعلى للصحافة قد أصدر القرار رقم 2 لسنة 2015 متضمناً تعيين المدعى رئيساً لجريدة الأهرام المسائى، فمن ثم تكون الجهة الإدارية المدعى عليها قد استجابت لطلبات المدعى، ويصبح الطلب الماثل غير ذى موضوع، الأمر الذى يتعين معه الحكم بانتهاء الخصومة .