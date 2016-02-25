مصرع فتاة فى حريق منزل بأسوان

لقيت فتاة مصرعها، صباح اليوم، الخميس، فى حريق شب فى منزلها بمنطقة عزبة النهضة بكيما بمدينة أسوان.

تلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، إخطارا من العميد ضياء الدين صبحى، وكيل إدارة الحماية المدنية، يفيد بمصرع بنشوب حريق فى أحد المنازل المبنية بالطوب اللبن، بمنطقة عزبة النهضة بكيما، مما أسفر عن مصرع فتاة "صباح حمدنا الله ضاحى" 19 سنة، وذلك بسبب اختناقات شديدة أثناء نومها.

تمت إخماد النيران، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التى تحقق فى الواقعة لمعرفة أسباب الحريق وسبب الوفاة، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة.