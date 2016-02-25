شلل مروري بطريق «مصر– الإسكندرية» الزراعي بسبب حادث تصادم في «الفرنواني»

أصيب طريق «مصر- الإسكندرية» الزراعي، صباح الخميس، بحالة من الشلل التام في مدخل ميدان «المؤسسة» بشبرا الخيمة، إثر تصادم أتوبيس «ميني باص» برصيف الطريق عند منطقة «الفرنواني» بشبرا الخيمة، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

تلقى اللواء سعيد شلبي، مدير أمن القليوبية ، إخطارًا بالحادث، وانتقل اللواء هشام عبدالصمد، مدير مرور القليوبية، وعدد من سيارات الإسعاف لمكان الحادث.

تم نقل المصابين لمستشفي النيل للتأمين الصحي لتلقي الإسعافات اللازمة، ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

وتبين من المعاينة أن الحادث وقع نتيجة للسرعة، واختلال عجلة القيادة في يد سائق الأتوبيس، ما تسبب في اصطدامه بالرصيف، ووقوع إصابات بين الركاب.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.