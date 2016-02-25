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المكتب الإعلامى للجيش الليبى: حررنا 95% من مدينة بنغازى

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المكتب الإعلامى للجيش الليبى: حررنا 95% من مدينة بنغازى المكتب الإعلامى للجيش الليبى: حررنا 95% من مدينة بنغازى
أكد مدير المكتب الإعلامى للقوات المسلحة الليبية، خليفة العبيدى، أن قوات الجيش الليبى تمكنت من تحرير 95% من مدينة بنغازى من العناصر الإرهابية، مؤكدا أن جزء بسيط فى محورى الصابرى وبعض المناطق فى القوارشة تفصل قوات الجيش من إعلان تحرير المدينة من الإرهابيين.

وقال العبيدى فى تصريحات خاصة لليوم السابع من مدينة بنغازى، مساء الأربعاء، أن قوات الجيش الليبى تمكنت من قتل أكثر من 70 عنصر إرهابى من جنسيات أجنبية مختلفة خلال أربع أيام وأسر ما يقرب من 25 إرهابى منذ انطلاق العملية العسكرية لتحرير بنغازى منذ أيام.

وأشار العبيدى إلى أن الخطة التى رسمها القائد العام لعملية الحسم النهائى تستمر لعشرة أيام بدءاً من 20 فبراير الجارى ولم يتبقى من المدة إلا ستة أيام على الاقل وسيتم بعدها إعلان "عيد النصر" من قبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية بعد التأكد من تأمين كامل المناطق والتأكد من خلوها من المتفجرات والألغام.

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مصر 365