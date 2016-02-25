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قناة سعودية تبث مقطع فيديو يؤكد تورط "حزب الله" فى دعم الحوثيين باليمن

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قناة سعودية تبث مقطع فيديو يؤكد تورط "حزب الله" فى دعم الحوثيين باليمن قناة سعودية تبث مقطع فيديو يؤكد تورط "حزب الله" فى دعم الحوثيين باليمن

بثت قناة "" مقطع يثبت تورط حزب الله اللبنانى فى دعم الحوثيين باليمن ومسؤوليته المباشرة فى الاعتداءات التى تحدث على الحدود السعودية.

وبحسب القناة يكشف المقطع الذى تم تصويره فى رمضان من العام الماضى العديد من المضامين التى تؤكد مجددا على تورط حزب الله ومسؤوليته المباشرة فى الاعتداءات التى تحدث على الحدود السعودية، وكذلك دعمهم فى الهجوم على المناطق اليمنية وحصار المدن واستهداف الجيش اليمنى وترويع المدنيين.

ويظهر فى الفيديو شخص يدعى "أبوصالح"، وهو يقدم دورة من إعداد فرع تابع لحزب الله اللبنانى وينتقل المدرب إلى محاورعديدة، منها كيفية الاغتيالات والعمليات التى سماها "استشهادية" على حدود المملكة وكذلك فى الرياض كما يكشف المدرب عن عملية "نوعية" وخاصة يجرى الترتيب لها دون أن يوضح نوعيتها للحوثيين معه.
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مصر 365

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