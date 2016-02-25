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إضراب عام للمؤسسات والدوائر الحكومية بغزة

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إضراب عام للمؤسسات والدوائر الحكومية بغزة إضراب عام للمؤسسات والدوائر الحكومية بغزة

عم إضراب شامل الخميس، الوزارات والمؤسسات والمرافق الحكومية فى قطاع غزة بفلسطين احتجاجا على عدم صرف حكومة التوافق الوطنى لرواتب موظفى حكومة غزة السابقة التى كانت تديرها حركة حماس.

وقال محمد صيام رئيس نقابة الموظفين فى قطاع غزة أن الإضراب يشمل كافة المؤسسات بما فيها المرافق الصحية ما عدا تلك التى تعمل فى الطوارئ والحالات العاجلة.

وأضاف صيام أن الإضراب رسالة لكل الفلسطينيين أن المصالحة لن تتم إلا بحل مشكلة الموظفين.

وعينت حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة فى صيف 2007 نحو 40 ألف موظف فى القطاعات المختلفة ما زالوا على رأس عملهم بعد تشكيل حكومة التوافق وينظمون فعاليات احتجاجية من أن لآخر للمطالبة بصرف رواتبهم ودمجهم فى السلك الوظيفى للسلطة الفلسطينية التى تدفع رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلق عليهم "المستنكفين" لانقطاعهم عن العمل بأوامر من السلطة إبان حكم حماس للقطاع.
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