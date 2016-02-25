الجيش العراقى يهاجم معاقل داعش فى الفلوجة

أعلنت مصادر أمنية عراقية أن الجيش العراقى مدعوما بمقاتلى العشائر هاجم اليوم الخميس معاقل تنظيم داعش الإرهابى فى مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار غربى العراق.

ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية اليوم الخميس عن مصادر أمنية عراقية قولها أن "معارك عنيفة اندلعت اليوم بين القوات العراقية وأبناء العشائر من جهة، وبين مسلحى داعش من جهة ثانية فى منطقة البودعيج بعامرية الفلوجة".

وأشارت المصادر إلى أن القوات العراقية تمكنت من اقتحام الخطوط الأمامية لتنظيم داعش جنوبى الفلوجة، فى إطار العملية العسكرية التى أطلقها الجيش لتحرير مناطق جنوبى الفلوجة من التنظيم.

وقبل أسبوع تمكن أبناء العشاء فى الفلوجة من استعادة السيطرة على حى الجولان من أيدى مسلحى داعش إثر اشتباكات عنيفة قتل خلالها 10 مسلحين من داعش على الأقل.

وعلى الإثر شن تنظيم داعش حملة دهم واعتقالات فى الفلوجة، اعتقل خلالها أكثر من 150 شخصا من المدينة المحاصرة التى لا تزال معقلا لنحو 400 مسلح من داعش.

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