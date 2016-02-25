الوصفة المعجزة للتخلص من آلام العظام والغضروف لعدة سنوات طويلة.

تعتبر آلام العظام والغضروف من أصعب الآلام التي يعاني منها الشخص ، وخاصة في فصل الشتاء بسبب التعرض المباشر لبرودة الطقس، وقد يضطر الشخص الى ملازمة الفراش لعدم القدرة على الحركة وممارسة حياته بشكل طبيعي، وقد يلجأ الشخص المصاب بآلام المفاصل أو الغضروف للحل التقليدي وهو تناول العقاقير والمسكنات التي تخفف من حدة الألم ،ولكن هذه الطريقة قد يكون لها العديد من الآثار الجانبية ، كما أن المسكنات تؤثر بشكل كبير على المعدة.

واليوم نقدم لكم وصفة طبيعية للتخلص من آلام العظام والغضروف:

– المقادير المطلوبة للوصفة:

-كمية من ملح الطعام الغير مكرر

-ضعف الكمية من زيت الزيتون

طريقة استخدام الوصفة:

قم بخلط كمية الملح مع ضعف كمية زيت الزيتون في برطمان زجاجي واتركه لعدة أيام حتى نحصل على سائل شفاف.

قم بوضع المزيج السابق في كل يوم على المنطقة التي تؤلمك ، وقم بتدليكها جيداً بطريقة دائرية

احرص على تدليك المنطقة التي تؤلمك لمدة لا تقل عن دقيقتين باليوم مع مراعاة زيادة مدة التدليك هذه كل يوم عن الاخر حتى تصل الى مدة ثلث ساعة

بعد الانتهاء من عملية التدليك في كل مرة قم بوضع فوطة مبللة بالماء الساخن على مكان الألم.

بعد مرور عشرة ايام على اتباع هذه الوصفة ، سيحدث تنشيط للدورة الدموية والأعصاب والغضروف والعظام وستلاحظ تحسن كبير في الحالة والتخلص النهائي من الالم .

ملحوظة:

يمكن استخدام هذه والوصفة للرقبة لتنشيط الدورة الدموية بها والتخلص من آلام الرأس والصداعوالشعور بالدوخة.

شبكةعيونالإخبارية

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