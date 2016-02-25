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إصابة ثلاثة أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بكوم أمبو

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إصابة ثلاثة أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بكوم أمبو إصابة ثلاثة أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بكوم أمبو
استقبلت مستشفى كوم أمبو المركزى منذ قليل ثلاثة مصابين بطلقات نارية بأماكن متفرقة بالجسم، وجار تقديم الرعاية الطبية لهم ونقل الحالات الحرجة لمستشفى أسوان الجامعى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بأسوان إخطارا بوقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية ناحية المنشية بدائرة مركز كوم أمبو على خلفية خصومة قديمة.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة " محمود . م " – 25سنة- مصاب بطلقات نارية فى الكتف، وإصابة "أحمد . م " - 32سنة- مصاب بطلق نارى فى الرقبة، وإصابة "عبد الله . إ" - 52سنة- مصاب بطلق نارى فى الساق وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة.
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