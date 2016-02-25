المحكمة الاقتصادية تلزم أحد عملاء شركة أوراق مالية بسداد 14 مليون جنيه

قضت الدائرة 6 استئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار على وهبى، وعضوية المستشارين هانى حسن، وتامر شفيع، وأمانة سر محمود زينهم، بإلزام أحدعملاء شركة للسمسرة فى الأوراق المالية، بسداد 14 مليون جنيه، بالإضافة لفوائد بواقع 5% سنوايا لصالح الشركة.

كانت شركة سمسرة تمارس نشاطها فى تداول الأوراق المالية، تقدمت بدعوى قضائية تطالب فيها بإلزام "ا، ح، م" المدعى عليه، وهو أحد عملائها، بسداد 14 مليون جنيه و412 ألف جنيه، بفوائد مستحقة بواقع 5%.

وأوضحت صحيفة الدعوى أن الشركة المدعية قد تم اتفاق بينها وبين المدعى عليه على فتح حساب تداول أوراق مالية بالبورصة المصرية، حيث نتج عن عمليات البيع والشراء مديونية لصالح الشركة المدعية، وأشارت إلى أن الشركة أنذرت المدعى عليه بدفع المبلغ، إلا أنه لم يستجب، ما اضطرها للجؤء إلى القضاء لإعادة حقها، حيث قدمت حافظتى مستندات احتوت الأولى على صور ضوئية من كشوف الحساب والثانية على أصل الإنذار.