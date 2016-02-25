ضابط بالعمليات الخاصة يدعو العاملين بجهاز الشرطة للتبرع لـ"تحيا مصر"

دعا الملازم أول محمد طارق حنفى، الضابط بالعمليات الخاصة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اليوم، الخميس، ضباط الشرطة والأفراد والمجندين للتبرع لصندوق "تحيا مصر "، عبر رسالة نصية من الهاتف المحمول على رقم 37037، استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "صبح على مصر بجنيه"، التى أطلقها أمس.

أضاف الملازم أول محمد طارق حنفى، الضابط بالعمليات الخاصة، أننا نستهدف جمع 10 ملايين جنيه فى يومين، مؤكداً أن مصر أمانة فى أعناقنا، وهو ما شعرنا به خلال خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن الرؤية المستقبلية لعام 2030، ونحن ملتزمون بحماية الشعب، وتطلعه لمستقبل أفضل، يُنبذ فيه العنف، ويتم القضاء فيه على الإرهاب، موضحاً أن العاملين بجهاز الشرطة من ضباط وأفراد ومجندين عازمون على ذلك.

فى نفس السياق، قالت مروة على حبيب، زوجة الرائد أحمد جمال الفقى، أحد شهداء سيناء، إنها تبرعت لصندوق "تحيا مصر"، عبر رسالة نصية من الهاتف المحمول على رقم 37037، استجابة لمبادرة الرئيس السيسى "صبح على مصر بجنيه".

أضافت أن العديد من أسر الشهداء تبرعوا للصندوق، لتأكيد دعمنا الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى، من أجل الاستقرار والتنمية، خاصة أن الرئيس يبذل قصارى جهده لاستعادة الأمن فى مصر، وشددت زوجة الشهيد على أن مصر ستظل وطناً واحداً متماسكاً.

جدير بالذكر أن تفاعل الشعب المصرى مع المبادرة التى أطلقها الرئيس يؤكد الوطنية ووقوف المصريين صفًا واحدًا لدعم اقتصاد البلاد، وتعمل المبادرة على دعم موارد صندوق "تحيا مصر" والموجهة لدعم الاقتصاد.

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