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تجديد حبس "خيال" بنزلة السمان 15 يوما بتهمة التنقيب عن الأثار بالهرم

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تجديد حبس "خيال" بنزلة السمان 15 يوما بتهمة التنقيب عن الأثار بالهرم تجديد حبس "خيال" بنزلة السمان 15 يوما بتهمة التنقيب عن الأثار بالهرم
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح الهرم، اليوم الخميس، حبس "م.ع" 27 سنة "خيال"، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتنقيب عن الآثار بمنطقة نزلة السمان، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها .

وكشفت تحقيقات النيابة العامة والتى باشرها المستشار محمد جابر وكيل أول النيابة، أن الأجهزة الأمنية رصدت المتهم "م.ع" أثناء تنقيبه عن الآثار بمنزله بمنطقة نزلة السمان، وعليه صدر قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض عليه وبحوزته قطعة يشتبه فى أثريتها.

وانتقل فريق من النيابة لمكان الواقعة، ومعاينة المنزل الذى شهد الواقعة، وتبين وجود حفرة عميقة، وأدوات الحفر التى تم التحفظ عليها، وأمرت النيابة بعرض القطعة المضبوطة على فريق من خبراء الآثار للتأكد من أثريتها من عدمه.

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مصر 365